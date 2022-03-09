سقوط صاحب قاعات أفراح في سوهاج أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبو سحلى مدير الفرع، مستريح قاعات الأفراح بسوهاج، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 5 مواطنين - جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج تضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تأجير قاعات الأفراح مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم ثان سوهاج بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت حوالي مليون ومائتي ألف جنيه من المُبلغين توقف عقب ذلك عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها واستولى على كامل المبالغ المالية، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.