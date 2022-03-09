سياحة مطروح تنظم عدد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات الطلاب

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، إن كلية السياحة والفنادق بالجامعة، نظمت عدد من الدورات التدريبية للطلاب، حاضر فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الدراسات الفندقية.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، أن الدورات التدريبية تأتي في إطار خطة الأنشطة المجتمعية التي تنظمها الكلية، وتستهدف تقديم خدمة مجتمعية مميزة لتنمية البيئة والمجتمع المحلي من خلال التعاون المشترك مع كافة الإدارات والهيئات والأجهزة المعنية بصناعة السياحة والفندقة.

وأوضحت الدكتورة لمياء مصطفى القائم بأعمال عميد كلية السياحة والفنادق، أنه تم تنظيم دورة تدريبية بعنوان "فن خدمة المطاعم"، وذلك بالمدرسة الثانوية الفندقية في الفترة من السابع وحتى التاسع من مارس الجاري، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وبحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

وتابعت أن هدف الدورة لتنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم من خلال التدريب العملي على مختلف أنواع الخدمة الفندقية، طرق تقديم الأطعمة العالمية، الإلتزام بالمظهر المهني والشخصي اللائق، كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للعاملين بقسم الأغذية والمشروبات، التعريف بمهنة المضيف، التعليمات المتعلقة بالمطاعم، كيفية التعامل مع الضيف، إعداد المائدة للخدمة، معرفة البدائل والأدوات التي يمكن استخدامها لمرة واحدة في ظل تداعيات فيروس كورونا.

كما نظمت الكلية دورة عملية لتدريب طلاب قسم الدراسات الفندقية على "أسس الطهي الفندقي"، وذلك بالتعاون مع أحد الفنادق الكبرى بالمحافظة.

ويأتي التدريب العملي في إطار الخطة الدراسية للساعات المعتمدة لقسم الدراسات الفندقية، والتي تهدف إلى ربط الدراسة الأكاديمية بسوق العمل، حيث بدأ طلاب الفرقة الثانية في التدريب على أسس الطهي الفندقي، وذلك بمعدل 3 ساعات أسبوعيًا.

وتشمل الدورة التدريب العملي للطلاب على إجراءات الصحة وسلامة المهنية والشخصية، وكذلك طرق تقطيع الخضروات، وكيفية إعداد العديد من أنواع الأطباق الساخنة والباردة.

جدير بالذكر تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الطبية خلال فترة التدريب العملي من التأكد من حصول جميع الحاضرين على التطعيم ضد فيروس كورونا، فضلًا عن ارتداء الكمامة الطبية، قياس درجات الحرارة، مراعاة التباعد الاجتماعي، التعقيم المستمر للأيدي، والتعقيم والتطهير لمكان التدريب.