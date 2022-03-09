الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية

نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية للوزارات والهيئات بعنوان "بناء وطن" برعاية البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والإنتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصري.

وألقى كل من نيافة الأنبا آرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي، ونيافة الأنبا أكليمندس أسقف عام كنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر كلمة عبرا خلالها عن التقدير للدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى حماية الوطن، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الكنيسة الأرثوذكسية، كذلك تم إلقاء محاضرات عن دور القوى الذكية فى تحقيق الأمن القومي المصري ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف بواسطة نخبة من المحاضرين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وتخلل الندوة مجموعة من الأعمال الفنية الوطنية.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية بعنوان "الإيمان والأوطان" في رحاب مشيخة الأزهر الشريف برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر.

تضمنت الندوة كلمة للدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الذي وجّه خلالها الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تبذله من تضحيات من أجل رفعة الوطن.

وتناولت الندوة عرض فيلم تسجيلي عن رحلة "الإسراء والمعراج"، كذلك عدد من المحاضرات التوعوية لمجابهة كافة التهديدات التي قد تواجه الأمن القومي المصري، ومجموعة من الأعمال الفنية التي جسدت دور الدولة المصرية الرائد في التنمية الشاملة.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوتين كلمة نقل خلالها تحيات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة للكنيسة الأرثوذكسية والأزهر الشريف، مؤكداً أهمية تلاحم جميع أطياف الشعب المصري العظيم لاستمرار دفع عجلة التنمية التي أضحت تؤتي بثمارها بمختلف ربوع الوطن بفضل أبناءه المخلصين.

واختتمت الندوتان بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم ، وتبادل الدروع ، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

القوات المسلحة الكاتدرائية المرقسية مشيخة الأزهر الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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