الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في ذكرى رحيله.. 3 وصايا لـ «البابا كيرلس السادس»

البابا كيرلس السادس
البابا كيرلس السادس خلال نقله لمريوط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 9 مارس بالذكرى الـ51 على رحيل البابا كيرلس الملقب بـ“رجل الصلاة”، بسبب حبه لطقوس الكنيسة.

رحل في 9 مارس عام 1971م بعد حياة كان فيها نموذجا لما جاء بالإنجيل: “أما أنا فصلاة”، وكانت وصيته- التى فتحت عقب رحيله- هى أن يدفن بزيه الرهباني البسيط، الذى كان يحرص على ارتدائه فى حياته.

كما أوصى قبل رحيله أيضًا أن يدفن في دير مارمينا بصحراء مريوط، وبعد مرور 20 شهرًا تم استخراج، ونقل جسد البابا كيرلس السادس من المدفن الذي دفن فيه أسفل الكاتدرائية المرقسية لمدة ٢٠ شهرا، وتم نقله إلى دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط.

ويروي المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، قصة ارتباطه بالمكان الذي خدم فيه «الأزبكية»: ومن العجب أنه عندما تحركت العربة التي تحوي جسد القديس البابا كيرلس السادس إلى مريوط وعند رمسيس تعطلت وكان في العربة رئيس الشمامسة يوسف منصور ومعه جسد البابا كيرلس السادس فلما رأي الشعب الشماس يوسف منصور سألوه من معك فى العربة، أجاب وقال البابا كيرلس السادس.

ويضيف أنهم أخرجوا صندوق البابا كيرلس السادس وحملوه وتوجهوا به للبطريركية القديمة وقاموا بزفه في الكنيسة التي رسم بها البطريرك وعاش، وبعد ذلك استبدلوا العربة بأخرى، فكانت علامة أن البابا كيرلس السادس يشتاق للمكان الذي خدم فيه.

الرب يدبر أموركم.. لقاء البابا الأخير مع شعبه

في يوم وفاته استقبل عدداً من شعب الكنيسة، وعند خروج أخر واحد وكان كاهناً – رفع الصليب وقال «الرب يدبر أموركم» ودخل قلايته و استودع روحه بيد الله الذي خدمه في 9 مارس 1971، ودفن تحت مذبح الكاتدرائية التي أنشأها، وفي 15 هاتور 1677 ش الموافق 25 نوفمبر 1972 م نقل جسده في احتفال مهيب إلي دير الشهيد مارمينا بمريوط حسب وصيته ليكون بجوار شفيعه مارمينا. 

وفي يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2013 م، اجتمع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، وتم الاعتراف بقدسية البابا كيرلس السادس، وذلك بعد مرور 43 عاماً على وفاته، وبناء على هذا القرار يمكن بناء الكنائس على اسمه، بالإضافة إلى إمكانية ذكره في مجمع القديسين الموجود في كلا من الخولاجى المقدس (كتاب صلوات القداس الإلهى) و الإبصلمودية المقدسة (كتاب التسبحة).

المركز الثقافي دير مارمينا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكاتدرائية المرقسية المجمع المقدس تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المركز الثقافي القبطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

رئيس مركز البحوث الفلكية يوضح حقيقة الزلزال: سنصدر بيانًا رسميًا بكل التفاصيل

كنز من الوفاء والإنسانية بقصص الشهداء الحقيقة.. نص كلمة السيسي اليوم

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

الرئيس السيسى: «هناك ثمن كبير دفعه الشهداء عشان كلنا نعيش»

الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع فلاديمير بوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين