تزامنا مع يوم الشهيد .. «المنسي» قصة بطل قدم روحه فداءا لوطنه

تحتفل مصر بيوم الشهيد؛ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أبرز الشهداء البطل أحمد المنسي الذى توفي في 7 يوليو 2017 خلال التصدى لهجوم إرهابى استهدف كمين البرث، اطلق النيران على العناصر الإرهابية التي حاصرت الموقع مدافعاً عن موقعه وزملائه.

شُيع جثمانه في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي، ودفن في مقابر الأسرة بالروبيكي.

أحمد صابر محمد علي منسي من مواليد قرية بنى قريش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، شغل منصب قائد الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة بمدينة العريش في شمال سيناء.



قاد عدة حملات لإنفاذ القانون مكونة من أفراد الصاعقة بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء.

استشهد معه عددا من أفراد كتيبته خلال أحداث كمين البرث بمدينة رفح في شمال سيناء أثناء التصدي لهجوم إرهابي مسلح على أفراد القوات المسلحة.

المنسي وُلد في 4 أكتوبر عام 1978م، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية.

بعد التخرج عمل ضابطا بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة في الوحدة 999 قتال.

التحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم الـ "SEAL" عام 2001م، ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006م. وفي عام 2013م حصل على ماجستير العلوم العسكرية "دورة أركان حرب" من كلية القادة والأركان، وتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة خلفاً للعقيد رامي حسنين .