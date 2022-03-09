الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تزامنا مع يوم الشهيد .. «المنسي» قصة بطل قدم روحه فداءا لوطنه

المنسي
المنسي

تحتفل مصر بيوم الشهيد؛ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أبرز الشهداء البطل  أحمد المنسي الذى توفي في 7 يوليو 2017 خلال التصدى لهجوم إرهابى استهدف كمين البرث، اطلق النيران على العناصر الإرهابية التي حاصرت الموقع مدافعاً عن موقعه وزملائه.

شُيع جثمانه في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي، ودفن في مقابر الأسرة بالروبيكي.

أحمد صابر محمد علي منسي من  مواليد قرية بنى قريش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، شغل منصب قائد الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة بمدينة العريش في شمال سيناء.


قاد عدة حملات لإنفاذ القانون مكونة من أفراد الصاعقة بهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء.

استشهد معه عددا من أفراد كتيبته خلال أحداث كمين البرث بمدينة رفح في شمال سيناء أثناء التصدي لهجوم إرهابي مسلح على أفراد القوات المسلحة.

المنسي وُلد في 4 أكتوبر عام 1978م، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية.

بعد التخرج عمل ضابطا بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة في الوحدة 999 قتال.

التحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم الـ "SEAL" عام 2001م، ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006م. وفي عام 2013م حصل على ماجستير العلوم العسكرية "دورة أركان حرب" من كلية القادة والأركان، وتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة خلفاً للعقيد رامي حسنين .

القوات المسلحة الشهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي إرهابيين الشهيد أحمد المنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: «هناك ثمن كبير دفعه الشهداء عشان كلنا نعيش»

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

عودة «البرودة».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 9-3-2022

السيسي عن العرض المسرحي «بطل من كل بيت»: عبر عن الحزن لفقدان شهيد الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل