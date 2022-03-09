الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير المياه الطاجيكي: ذوبان الجليد يؤدى لزيادة الفيضانات في أحواض الأنهار

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي

عقدت لجنة قادة الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ اجتماعًا، بهدف الإتفاق على خطة عمل الإئتلاف ووضع منهجية للتنفيذ خلال الفترة القادمة، وتحديد دور القادة في رفع الوعى بالترابط بين المياه والمناخ. 

كما شارك في الاجتماع، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والرئيس المجري يانوش آدير، وبيترى تالاس أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمبعوث الهولندى رفيع المستوى للمياه، ووزراء وكبار مسئولي المياه بدول المغرب وطاجيكستان وتوجو وناميبيا، ورئيس منظمة الشراكة العالمية للمياه، ومدير السياسات بالبنك الدولي، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص.


واستعرض بيترى تالاس أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الهدف الرئيسى من إنشاء الإئتلاف وهو السعي لإنشاء منظومة وقاعدة بيانات ومعلومات هيدرولوجية موحدة حول العالم ، وهو الأمر الذى يتطلب بذل مجهودات ضخمة من كافة الدول، مشيراً لضرورة الإلمام بكافة البيانات الخاصة بالموارد المائية لتحقيق الإدارة المثلى لها.

وأكد وزير المياه الطاجيكي على ضرورة الحفاظ على درجة حرارة الارض، مشيرًا إلى خطر ذوبان الجليد وما ينتج عنه من ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير على المناطق المنخفضة حول العالم وخاصة دلتاوات الأنهار، بالإضافة لتأثير التغيرات المناخية المتمثل في ذوبان الجليد على قمم الجبال الأمر الذي يتسبب في زيادة الفيضانات في أحواض الأنهار بوسط آسيا، وما ينتج عن ذلك من نزوح السكان.

من جهته أشار رئيس الوزارء التوجولى السابق لأهمية البعد العابر للحدود في قضايا المناخ، وضرورة تناول قضايا التغيرات المناخية إقليمياً بما يستلزم تحقيق التعاون والتنسيق على مستوى الأحواض والأقاليم، حيث أن التأثيرات لا تقف عند حدود الدول بل تمتد على مستوى أقاليم بأكملها.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري،  على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية.

إجتماع الاستعدادات لمؤتمر المناخ
إجتماع الاستعدادات لمؤتمر المناخ
اجتماع الرى الرئيس فيضانات معلومات درجة حرارة التغيرات المناخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 9-3-2022

الرئيس السيسى يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 احتفالًا بيوم الشهيد

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

جامعة القاهرة تشارك في المعرض الدولي للجامعات والمنح والتدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل