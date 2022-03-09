وزير المياه الطاجيكي: ذوبان الجليد يؤدى لزيادة الفيضانات في أحواض الأنهار

عقدت لجنة قادة الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ اجتماعًا، بهدف الإتفاق على خطة عمل الإئتلاف ووضع منهجية للتنفيذ خلال الفترة القادمة، وتحديد دور القادة في رفع الوعى بالترابط بين المياه والمناخ.

كما شارك في الاجتماع، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والرئيس المجري يانوش آدير، وبيترى تالاس أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمبعوث الهولندى رفيع المستوى للمياه، ووزراء وكبار مسئولي المياه بدول المغرب وطاجيكستان وتوجو وناميبيا، ورئيس منظمة الشراكة العالمية للمياه، ومدير السياسات بالبنك الدولي، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص.



واستعرض بيترى تالاس أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الهدف الرئيسى من إنشاء الإئتلاف وهو السعي لإنشاء منظومة وقاعدة بيانات ومعلومات هيدرولوجية موحدة حول العالم ، وهو الأمر الذى يتطلب بذل مجهودات ضخمة من كافة الدول، مشيراً لضرورة الإلمام بكافة البيانات الخاصة بالموارد المائية لتحقيق الإدارة المثلى لها.

وأكد وزير المياه الطاجيكي على ضرورة الحفاظ على درجة حرارة الارض، مشيرًا إلى خطر ذوبان الجليد وما ينتج عنه من ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير على المناطق المنخفضة حول العالم وخاصة دلتاوات الأنهار، بالإضافة لتأثير التغيرات المناخية المتمثل في ذوبان الجليد على قمم الجبال الأمر الذي يتسبب في زيادة الفيضانات في أحواض الأنهار بوسط آسيا، وما ينتج عن ذلك من نزوح السكان.

من جهته أشار رئيس الوزارء التوجولى السابق لأهمية البعد العابر للحدود في قضايا المناخ، وضرورة تناول قضايا التغيرات المناخية إقليمياً بما يستلزم تحقيق التعاون والتنسيق على مستوى الأحواض والأقاليم، حيث أن التأثيرات لا تقف عند حدود الدول بل تمتد على مستوى أقاليم بأكملها.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية.