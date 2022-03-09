وزير الري: مصر حريصة على عرض أولويات إفريقيا في مؤتمر المناخ القادم

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من مصر بالائتلاف الدولي للمياه والمناخ، وحرصها على عرض أولويات وتحديات القارة الإفريقية في كافة المبادرات الدولية، مثل ائتلاف المياه والمناخ.

وتابع الوزير “وحشد الدعم الدولي للائتلاف خلال مؤتمر المناخ COP 27، والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل، وأهمية البناء على نتائج مؤتمر المناخ السابق COP 26 والذى عُقد في جلاسكو”، مشيراً للبيان الصادر عن المؤتمر والذى تعهدت فيه الدول بالعمل معاً لدفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، وتحقيق التعهدات المالية وإحراز تقدم نحو مضاعفة التمويل المخصص لإجراءات التكيف.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، افتراضيًا في اجتماع لجنة قادة الائتلاف الدولي للمياه والمناخ، والمنعقد بهدف الاتفاق على خطة عمل الائتلاف ووضع منهجية للتنفيذ خلال الفترة القادمة، وتحديد دور القادة في رفع الوعى بالترابط بين المياه والمناخ.

وشارك في الاجتماع الرئيس المجري يانوش آدير، وبيترى تالاس أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمبعوث الهولندى رفيع المستوى للمياه، ووزراء وكبار مسئولي المياه بدول المغرب وطاجيكستان وتوجو وناميبيا، ورئيس منظمة الشراكة العالمية للمياه، ومدير السياسات بالبنك الدولي، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص.

يعد الاجتماع الثانى لقادة الائتلاف الدولي للمياه والمناخ، حيث تم عقد الاجتماع الأول بمشاركة الدكتور عبد العاطي، على هامش مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة" والذى عُقد بدولة المجر في شهر ديسمبر الماضي.

ويضم الائتلاف الدولي للمياه والمناخ في عضويته فريق رفيع المستوى أبرزهم رئيسي دولتي المجر وطاجيكستان، وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف.

