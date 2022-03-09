صحيفة يونانية: مصر مؤهلة للمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال

ذكرت صحيفة Hellenic Shipping News اليونانية المتخصصة في أخبار صناعة الشحن العالمية، أن مصر مؤهلة لأن تساهم بشكل ما في تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال، مع تنامي الطلب عليه على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بالنظر إلى نمو الصادرات المصرية من الغاز المسال خلال الفترة الأخيرة.

وبينت الصحيفة، أن الغزو الروسي لأوكرانيا يجبر أوروبا على تنويع إمداداتها من الطاقة، مشيرا إلى أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك نصح بالاعتماد على دول أفريقية مثل مصر، للمساعدة في سد الفجوة وتحرير أوروبا من اعتمادها على الغاز الروسي.

وأضافت أنه من العوامل التى تساهم فى تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال للسوق الأوروبي، ومن أكبر موردي الغاز الطبيعي الرئيسيين لأوروبا، هو أنها سجلت أكبر نمو الصادرات من الغاز على أساس سنوي في عام 2021، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وتابعت أن مصر أنتجت 1.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من العام مقارنة بصادرات الغاز الطبيعي المسال الصفرية في نفس الفترة من العام الماضي، لافتة إلى أن مصر من المتوقع أن تصبح موردًا بديلاً موثوقًا للأسواق العالمية بالنظر إلى تقلبات وضع إمدادات الغاز الحالية، لاسيما في ظل خطط الحكومة المصرية لتحقيق التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ولفتت الصحيفة إلى التصريحات الصحيفة التى أصدرها مؤخراً رئيس رابطة الأعمال الألمانية الإفريقية ستيفان ليبينج، والتي قال فيها إنه "يتعين على ألمانيا وأوروبا الآن تعويض ما فاتهما (في مجال الطاقة) بسرعة على مدار العشرين عامًا الماضية"، في إشارة إلى ضرورة الاتجاه نحو الدول الأفريقية ومن بينها مصر كوسيلة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

وكانت العديد من التقارير الإعلامية الدولية أكدت أن مصر تخطو بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لاسيما مع تنامى الطلب فى الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه في ظل توسعها فى اكتشافات الغاز الطبيعى، وزيادة إنتاجه وصادراته، وسعيها لأن تصبح حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.