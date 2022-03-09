الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن إجلاء 65 مواطنًا من أوكرانيا

إجلاء مواطنين من
إجلاء مواطنين من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية إجلاء 65 مواطنًا من أبناء الجاليَّة العراقيَّة من مدينة "سومي" من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف- في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء- إن سفارة العراق وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأوكرانية والإدارة المحليّة في مدينة سومي، استطاعت إجلاء حوالي 60 شخصاً من أبناء الجالية العراقية من مدينة "سومي" المحاصرة، بينهم أطفال ونساء ورجال كبار السن وزوجات لعراقيين "أوكرانيات الجنسية".

وأضاف البيان أن السفارة استطاعت أيضًا إجلاء عائلة عراقية أخرى تتكون من 5 أفراد، بينهم نساء وطفل يبلغ عمره 20 يوماً، من مدينة خاركيف التي تشهد اشتباكات وأعمال عسكريّة لم تتوقف حتى الآن.

بغداد أوكرانيا الخارجية العراقية العراق

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