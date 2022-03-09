الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية الإمارات والولايات المتحدة يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية الإماراتية - الأمريكية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأربعاء، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحة الأوكرانية وأهمية العمل على الوصول لتسوية سياسية للأزمة.

فيما بحث وزير الدولة للشئون المالية الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، الثلاثاء، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، مشاركة الإمارات في اجتماعات الربيع الافتراضية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي لعام 2022، المقرر انعقادها خلال الفترة من 18 وحتى 24 أبريل 2022.

وذكرت وكالة أنباء الإمارت "وام"، أن الحسيني شدد على الأهمية الكبيرة للجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق النقد الدولي لتعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، وتلبية متطلبات التمويل للبلدان الأعضاء الأشد احتياجا إليها، فضلاً عن معالجة مختلف التحديات الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم.

ابوظبى الولايات المتحدة الإمارات

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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