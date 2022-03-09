الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الهندية تعلن إجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبى بشأن قضايا ثنائية ودولية

الهند والاتحاد الأوروبي
الهند والاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن مسئولين من الهند والاتحاد الأوروبي أجروا مشاورات - افتراضيًا - بشأن قضايا ثنائية وإقليمية ودولية تهم الجانبين ، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي أصدرته اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن، أن مسئولين من الجانبين أجروا محادثات واسعة النطاق تطرقت إلى الأوضاع في القارة الإفريقية ومنطقة المحيط الهندي، بما في ذلك قضايا الأمن والنمو في المنطقة ورؤية الهند فيما يتعلق بهذا الشأن.

ووفقا للبيان أكد الجانبان أهمية الشراكة واسعة النطاق مع أفريقيا، وبحثا مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك والفرص المتاحة لدعم هذا التعاون والتشاور فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأفاد البيان بأن المشاورات تناولت مسألة التواجد البحري للاتحاد الأوروبي في المنطقة والوضع في منطقة الاندو/باسيفيك، وأن الجانبين اتفقا على تعزيز تعاونهما في المنطقة ومواصلة المباحثات والتشاور من حين إلى آخر.

وعلى صعيد آخر، سجلت الهند 3 آلاف و993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 662 يوما (حوالي عامين)، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 42 مليونا و971 ألفا و308 مصابين.

الافريقي الاتحاد تعاون دعم المباحث محادثات القارة الإفريقية الاوروبي

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الوضع سيئ!

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الخارجية الهندية تعلن إجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبى بشأن قضايا ثنائية ودولية

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