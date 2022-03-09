الوكالة الإيرانية: الفريق الأمريكى يعرقل الوصول إلى اتفاق جيد بمفاوضات فيينا

أكد مصدر مطلع قريب من الفريق الإيراني المفاوض في فيينا لوكالة الأنباء الإيرانية أن المفاوضات "تنتظر قرار ورد الولايات المتحدة" على المقترح المطروح.

وقال المصدر إن "مفاوضات فيينا حققت خلال الأسابيع الماضية تقدما لافتا في ضوء مبادرات إيران وحسن نواياها، والدليل على ذلك الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لرسم خارطة طريق مشتركة بهدف حل القضايا العالقة المتبقية".

وأضاف: "بالنقطة المقابلة، الفريق الأمريكي يعرقل الوصول الى اتفاق جيد عبر التباطؤ في اتخاذ القرار السياسي".

وتابع أن "الفريق الأمريكي في فيينا ينتظر التعليمات اللازمة حول القضايا المتبقية".

وأردف قوله: "الاتفاق في فيينا اليوم بحاجة إلى رد أمريكا على المقترح المطروح في المفاوضات، أكثر من أي شيء آخر"