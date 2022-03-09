الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القضاء الفرنسى يحاكم معتقلا جزائريا سابقا فى جوانتانامو

محكمة
محكمة

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الجزائري صابر لحمر سيُحاكم في منتصف مايو بتهمة تحريض أشخاص على "العمل الإرهابي" في سوريا والعراق.

وكان "لحمر" أمضى ثماني سنوات قيد الاعتقال في جوانتانامو إلى أن تمت تبرئته وانتقل في عام 2009 إلى باريس.

وبعدما برأه القضاء الأمريكي، ووافق الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي على انتقاله إلى فرنسا مع معتقل سابق آخر هو لخضر بومدين، وصل "لحمر" إلى فرنسا في الأول من ديسمبر 2009.

وفي فرنسا تولى "لحمر" الإمامة في مسجد في جنوب غرب البلاد، لكنه سرعان ما اتُهم بـ"التطرف"؛ بسبب "مواقف حادة للغاية" أطلقها خلال خطب هاجم فيها "اليهود، داعيًا إلى قتل المرتدين وإلى الشهادة".

واتُهم "لحمر" بالارتباط بـ"شخصيات إرهابية" عدة في فرنسا، بينها التونسي توفيق بوسدرة الذي أدين في عام 2011 بتهمة تمويل تنظيم القاعدة، وليونيل دومون، العضو في خلية تابعة للقاعدة، ومحمد الشملان زعيم مجموعة "فرسان العزة".

كما اتُهم "لحمر" بأنه أقدم في عام 2015 على "التحضير والتحريض بشكل مباشر" على التوجه "إلى المنطقة العراقية- السورية". 

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الوضع سيئ!

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القضاء الفرنسى يحاكم معتقلا جزائريا سابقا فى جوانتانامو

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