"تحقيق مع مواطن فوق مستوى الشبهات" في قصر السينما بجاردن سيتي

ضمن فعاليات قصر السينما بجاردن سيتي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، يعرض في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، الفيلم الروائي الإيطالي Investigation of a Citizen Above Suspicion أو "تحقيق مع مواطن فوق مستوى الشبهات".

‏وهو فيلم جريمة تم إنتاجه في إيطاليا وصدر في سنة 1970 وتبلغ مدة عرضه 115 دقيقة من بطولة:

جيان ماريا فولونتي ــ فلورندا لكان ــ أوجوستا تيرزي ــ جياني سانتوتشيو ــ أورازيو أورلاندو ــ سيرجيو ترامونتي ــ أنطونيو باس. ويعقب عرض الفيلم حلقة نقاشية حوله، تقدمها الناقدة نشوي نبيل.

تدور أحداث فيلم "تحقيقٌ مع مواطنٍ فوق مستوى الشبهات"، حول محقق فاسد ومتلاعِبٌ من شرطة روما، يقتل عشيقته، بالتزامن مع ترقيّته إلى رئيس مباحث قسم الجرائم.وحتى تلك اللحظة لا شيء غير عادي أو مثير للاهتمام. لكن حين يحرصُ المحقق "دوتوري" على ترك أدلة في مسرح جريمته -التي يحقق فيها- تثبت مسؤوليته عنها، يصبِح الأمر محيّرا ومبهما؛ إذ يتساءل المرء: لماذا قد يُقدِم رجل صاحب سلطة منفلتة من عقالها على فعل شيءٍ أحمقٍ كهذا؟ لماذا تعمَّد إثباتَ مسؤوليّته عن جريمة القتل؟

يترك المحقق الفاسد الأدلة التي تدينه، ومنها بصماته، خيطٌ من ربطة عنقه، آثار حذائه، صور له مع الضحية، أحد الشهود قد رآه، وغيرها. فإنّه بوصفه حارسًا للقانون وراعيا للعدالة بريء بالضرورة. وتلك الأدلّة الدامغة التي تثبت تورّطه في الجريمة لا تعني شيئا أبدًا؛ فسلطتُه كرجل أمن تجعله في العلياء بعيدًا عن أيّ شبهة قد تدنِس ذاته السُلطوية المقدّسة.

ــ المركز القومي للترجمة يحتفل بيوم الشهيد المصري

في سياق متصل، يقيم المركز القومي للترجمة، بمقره الكائن بساحة الأوبرا، في الثانية عشر من ظهر اليوم، لقاء مفتوح لمناقشة الجزء الجديد من العمل الموسوعي "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية" بمشاركة كل من: اللواء أركان حرب دكتور وائل ربيع المستشار بمركز السياسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، ‏‎الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس قسم اللغات الشرقية بآداب المنصورة، الدكتور عمرو عبد العلي رئيس قسم اللغة العبرية بجامعة المنوفية ويدير الندوة الدكتور محمد عبود مدرس اللغة العبرية في كلية الآداب جامعة عين شمس، وذلك بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة .‏‎

يحتوي المجلد الثاني من الجزء الرابع من العمل الموسوعي "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية " والصادر حديثًا عن المركز القومي للترجمة على التقرير الثالث والأخير من تقارير لجنة أجرانات، التي شُكلت في نوفمبر 1973، نسبة إلى شيمون أجرانات رئيس المحكمة العليا في إسرائيل وقتئذ، للتحقيق في تقاعس الجيش الإسرائيلي وتقصيره خلال حرب أكتوبر، استجوبت اللجنة جولدا مائير وموشيه ديان من بين العشرات من المسؤولين العسكريين في إسرائيل ومما أسفرت عنه أعمال اللجنة إقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية."انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية " سلسلة من المجلدات إشراف و مراجعة ودراسة إبراهيم البحراوي، وترجم هذا الجزء أشرف الشرقاوي، وعمرو عبد العلي علام، وحسين عبد البديع.