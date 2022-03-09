متحدث «الوزراء»: شحنة قمح قادمة من روسيا خلال شهر

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك شحنة من القمح قادمة من روسيا سوف تصل مصر خلال الشهر الجاري تم التعاقد عليها قبل الأزمة.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن من آليات مواجهة ارتفاع الأسعار عرض المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة والدولة تستخدم منافذ وزارة التموين والداخلية وجهاز الخدمة الوطنية لزيادة المعروض من السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح أن الأزمة الموجودة حاليا مؤقتة والأسعار ستعود كما كانت من قبل، لافتا إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية مرتبطة بالتقلبات العالمية التي تحدث في بعض الدول.

وأشار نادر سعد إلى أنه تقرر إقامة معرض "أهلا رمضان" يوم 15 مارس بدلا من 24 مارس، وسيتم توفير كل مستلزمات شهر رمضان بكميات كبيرة بسعرها قبل الزيادة.

وقال المتحدث إن هناك مخزونا استراتيجيا من السلع الاستراتيجية يقترب من 6 أشهر في مختلف السلع وهذا مخزون كاف، مضيفا أنه لا يجب أن يقوم بعض التجار باستغلال الأزمة الحالية لتحقيق مكاسب على حساب المواطن.

وعلى صعيد آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

حضر الاجتماع، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

وأشار “مدبولي” إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حالياً، مشيرا إلى أن هناك توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.