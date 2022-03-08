الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: قانون الهجرة غير الشرعية يحمي المصريين من شبح الضياع والغرق

 النائب إمام منصور
 النائب إمام منصور

علق النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على التعديلات المقترحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

وقال النائب إمام منصور، عضو لجنة النقل بمجلس النواب:" أولا سعي القيادة السياسية لحسم هذا الملف لم يكن وليد اللحظة إذ كانت بداية الجهود المصرية في يونيو 2016، حيث استضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".

وتابع:" بعد إصدار وتفعيل القانون تكون مصر قد اتخذت عدة خطوات لتقدم نموذجًا دوليًا ناجحًا في محاربة الهجرة غير الشرعية".

واستكمل:" لقد حافظت مصر على دعم اللاجئين داخليا، حيث التزمت بتوفير كافة الحقوق للاجئين الموجودين على أرضها".

وأكد النائب إمام منصور على الدور الإعلامي في المكافحة للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، والذي أصبح يمثل ركنًا أساسيًا في كافة خطط العمل الدولية والإقليمية.

النائب امام منصور مجلس النواب التعديلات المقترحة مكافحة الهجرة غير الشرعية تهريب المهاجرين

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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