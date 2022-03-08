الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمع 50 مليون جنيه.. ضبط نصاب أوهم ضحاياه بعلاجهم بالأعشاب

متهم
متهم

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطه الإجرامى" – مقيم بالجيزة) لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه خبير علاجى عالمى يمكنه علاج كافة الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب "على خلاف الحقيقة" وترويجه لذلك على قناته على موقع "اليوتيوب" وصفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

فضلاً عن قيامه بالاتجار فى الأدوية التى يقوم بتصنيعها فى أماكن غير مرخصة، ما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ تجاوز (50 مليون جنيه).
 

وزارة الداخلية الداخلية فيس بوك الاموال العامة الإجراءات القانونية الوحدات السكنية الجريمة المنظمة النصب والاحتيال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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