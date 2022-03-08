الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فى يوم المرأة.. الاتحاد الأوروبى يكرم 9 سيدات فلسطينيات

صورة من التكريم بحضور
صورة من التكريم بحضور رئيس الوزراء الفلسطينى

كرّم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تسع نساء فلسطينيات ملهمات في مختلف المجالات، خلال حفل نظمه في مسرح بلدية رام الله بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وحضر الاحتفالية رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، ووزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد، والقنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، والمتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وعرضت الاحتفالية قصص نجاح النساء المكرمات وهن نرمين المدني من غزة، الحائزة على دكتوراه في الطب الجزيئي والباحثة في بيولوجيا الخلايا السرطانية، ودانا أبو كوش من رام الله، صاحبة مشروع مطعم متنقل ريادي، وتحرير دويكات من نابلس، مرشدة تربوية من ذوات الإعاقة، غادة كريم من غزة، أول فنية في الطاقة الشمسية في القطاع، وحوراء حمزة من القدس، سبّاحة محترفة ومدربة سباحة، وعد أبو ضهر، عضو مجلس قروي بيرين في الخليل، وحنان إسماعيل من رام الله، أخصائية نفسية ونجارة وصاحبة مشروع "منجرة"، حلا السماك من غزة، فنانة عزف إيقاع ورياضية، وجمانة دعيبس من رام الله، مؤسسة ومدربة فرقة رقص معاصر.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطينى إنه عندما نسمع مثل هذه القصص لنساء ناجحات، يظهر لنا أن المجتمع الفلسطيني فيه من الأمل والفرح رغم كل التحديات، وخاصة للنساء الفلسطينيات، والعقبات التي يتغلبن عليها في سبيل تحقيق النجاح في كافة المجالات.

وأشاد اشتيه بتنظيم الاتحاد الأوروبي هذا الحدث في يوم المرأة العالمي، وتكريمه للنساء الملهمات في فلسطين، مؤكدًا أن الحكومة الفلسطينية تقدم كل الدعم للنساء والرياديات الفلسطينيات، وتدعم تمثيل المرأة في كافة الأطر السياسية والاقتصادية والتكنولوجية كجزء مهم وأساسي من هذا المجتمع.

من جانبه، قال تروكاز إن اليوم حدث عالمي عام وحدث خاص في رام الله، واحتفال بالمرأة وإنجازاتها في كافة المجالات، وتكريم لمجموعة من النساء الفلسطينيات الملهمات، مؤكدًا أهمية دعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والحياتية.

الاتحاد الأوروبي بلدية رام الله اليوم العالمي للمرأة رئيس الوزراء الفلسطيني رام الله

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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