الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة مصر في الدوحة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادى مع قطر

سفير مصر في الدوحة
سفير مصر في الدوحة خلال اللقاءات

التقى السفير عمرو الشربينى سفير مصر في الدوحة مع كل من الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والشيخ فيصل بن قاسم رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك لبحث سبل تفعيل التعاون التجاري بين البلدين.

وأكد السفير الشربيني، خلال اللقاءين، دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي في البلدين، وأهمية تشجيع رجال الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في مصر وتبادل الزيارات للتعرف على مجالات الاستثمار الممكنة والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب.

واستعرض السفير الشربيني ما تشهده مصر من نهضة تنموية ومشروعات قومية كبرى وفرص واعدة للاستثمار.

مصر قطر التعاون الاقتصادى سفير مصر استثمارات الدوحة

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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