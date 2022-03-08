سفارة مصر في الدوحة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادى مع قطر

التقى السفير عمرو الشربينى سفير مصر في الدوحة مع كل من الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والشيخ فيصل بن قاسم رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك لبحث سبل تفعيل التعاون التجاري بين البلدين.

وأكد السفير الشربيني، خلال اللقاءين، دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي في البلدين، وأهمية تشجيع رجال الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في مصر وتبادل الزيارات للتعرف على مجالات الاستثمار الممكنة والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب.

واستعرض السفير الشربيني ما تشهده مصر من نهضة تنموية ومشروعات قومية كبرى وفرص واعدة للاستثمار.