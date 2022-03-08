الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد زيارة السيسي للمملكة.. أبرز أوجه التعاون الرياضي المصري السعودي

الرئيس السيسي - محمد
الرئيس السيسي - محمد بن سلمان

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

والتقى الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الأمير محمد بن سلمان رحب في مستهل المباحثات بزيارة الرئيس، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.

وفي السطور التالية يستعرض “الدستور” أبرز أوجه التعاون الرياضي المصري السعودي.

في عام 2020، انطلق المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية من القاهرة، عبر دائرة اتصال أعدت له تحت عنوان "تعديل المسار من أجل رياضة آمنة". ويأتي هذا المؤتمر ليفند الخطوات الضرورية لعودة النشاطات الرياضية خلال جائحة فيروس "كورونا المستجد".
وفي نفس العام عادت بعثة منتخب الشباب مواليد 2001 من السعودية، بعد مشاركة الفريق من بطولة "كأس العرب" لكرة القدم.

وفي ٢٠١٩، شهد سفير السعودية بمصر الدكتور أسامة أحمد نقلي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح مركز "فيزيك" للرعاية الطبية والعلاج الطبيعي كاستثمار مشترك، يضع لبنة جديدة في صرح العلاقات الثنائية، وفي أحد أهم مجالات التعاون الرياضي.

بينما في ٢٠١٨ في بطولة العالم للشباب لكرة الماء التي تستضيفها المجر، حقق منتخب مصر للشباب في كرة الماء فوزًا ساحقًا على المنتخب السعودي بنتيجة 36 -1. شارك في البطولة 16 منتخبًا، قُسّموا على أربع مجموعات، تنافسوا في مباريات دوري من دور واحد.
ونجح الفريق المصري المشارك في البطولة الدولية في المصارعة الرومانية والحرة في "الرياض" في الفوز بالمركز الأول وكأس البطولة بعد حصوله على 12 ميدالية ذهبية، و4 ميداليات فضية، وبرونزيتين. وفاز اللاعب "فتحي صبري" من الجيزة بكأس أحسن لاعب بالبطولة في المصارعة الرومانية.

وبدأت فعاليات "أسبوع الإخاء المصري السعودي"، إذ حل وفد رياضي سعودي مكون من 39 فردًا ضيفًا على "وزارة الشباب والرياضة"؛ للمشاركة في "بروتوكول التعاون الرياضي".

وأُقيمت بطولة "نيوم" لكرة القدم الشاطئية، وهي البطولة الشاطئية الدولية الأولى المعتمدة لكرة القدم الشاطئية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA ". أُقيمت على شواطئ المدينة المستقبلية "نيوم" شمال غربي المملكة العربية السعودية. ونافس على البطولة 6 منتخبات دولية موزعة على مجموعتين. 

تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والصين ومصر. وتضم المجموعة الثانية منتخبات عمان وإنجلترا والإمارات العربية المتحدة.

وشارك "اتحاد التنس" برئاسة "إسراء السنهوري" في "أسبوع الإخاء الرياضي المصري السعودي" السادس بالسعودية تحت 17 سنة.

وأقيمت بطولة كأس السوبر المصري السعودي عام 2001 في إطار توْءمة عقدت بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم؛ تنفيذًا للفكرة التي تبناها الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير الراحل فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري عام 1998.

ونظمت البطولة على مباراتين، تقام إحداهما في المملكة العربية السعودية والأخرى تقام في مصر. بحيث يلعب بطلا الكأس في البلدين على "كأس الملك فهد" في المملكة العربية السعودية، بينما يلعب بطلا الدوري في البلدين على "كأس الرئيس محمد حسنى مبارك" في القاهرة.

وأُقيمت البطولة ثلاث مرات فقط أعوام 2001، 2003، 2018، فازت الأندية السعودية بثلاث بطولات؛ بواقع بطولتين لنادي "الاتحاد السعودي"، وبطولة لنادي "الهلال السعودي". في حين حققت الأندية المصرية بطولتين، كانت من نصيب "الزمالك ".

الجدير بالذكر أنه يقدر عدد الرياضيين المصريين بالمملكة العربية السعودية أكثر من 300 مدرب ولاعب وإداري، ويعملون بأندية رياضية عديدة، سواء بالدرجة الأولى أو الدرجات الأخرى.

السيسي اتحاد الكرة مصر السعودية زيارة السيسى عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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