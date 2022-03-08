الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تجدد دعم المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية

بوريطة وشيرمان
بوريطة وشيرمان

جددت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعمها مقترح المغرب بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت سيادته، لحل النزاع حول المنطقة التي تطالب بها جبهة البوليساريو.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي وندي شيرمان في تصريح صحافي في الرباط: "نستمر في اعتبار مخطط الحكم الذاتي جديا وذا مصداقية وواقعيا". 

وجاء كلام شيرمان في أعقاب مباحثات أجرتها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، حسب “فرانس برس”.

بدوره أوضح بوريطة أن هذه المباحثات "كانت مناسبة للإشادة بالموقف الواضح والثابت للولايات المتحدة من قضية الصحراء المغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

كذلك، أكدت شيرمان أن "الولايات المتحدة والمغرب يدعمان معا بقوة جهود المبعوث الأممي للصحراء الغربية، بروح منفتحة لإيجاد حل يقود إلى مخرج دائم يرضي جميع الأطراف". 

الولايات المتحدة وندي شيرمان ناصر بوريطة الصحراء الغربية البوليساريو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

البيت الأبيض: بايدن يعلن إجراءات إضافية ضد روسيا

تغيير ملعب مباراة المريخ من مصر لـ السودان؟ الأهلى يرد

الرياض أكبر شريك تجارى للقاهرة فى المنطقة بـ4.3 مليار دولار

الشركة المتحدة للتبغ تحصل على حق رخصة السجائر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يُفجّر منزلي أسيرين فلسطينيين غربي جنين