الولايات المتحدة تجدد دعم المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية

جددت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعمها مقترح المغرب بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت سيادته، لحل النزاع حول المنطقة التي تطالب بها جبهة البوليساريو.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي وندي شيرمان في تصريح صحافي في الرباط: "نستمر في اعتبار مخطط الحكم الذاتي جديا وذا مصداقية وواقعيا".

وجاء كلام شيرمان في أعقاب مباحثات أجرتها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، حسب “فرانس برس”.

بدوره أوضح بوريطة أن هذه المباحثات "كانت مناسبة للإشادة بالموقف الواضح والثابت للولايات المتحدة من قضية الصحراء المغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

كذلك، أكدت شيرمان أن "الولايات المتحدة والمغرب يدعمان معا بقوة جهود المبعوث الأممي للصحراء الغربية، بروح منفتحة لإيجاد حل يقود إلى مخرج دائم يرضي جميع الأطراف".