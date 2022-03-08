الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقييم ومتابعة معايير السلامة والصحة المهنية للاجهزة الطبية بمستشفيات الدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد دكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمديري إدارة الورش وإدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة التموين الطبي والتعاقدات، وإدارة المستشفيات، بحضور دكتورة هبة الشريف مدير إدارة الطب العلاجي.

IMG-20220308-WA0033


تناول الاجتماع مناقشة خطط الإدارات وأمر بتفعيل لجان تضم: «إدارة المستشفيات وإدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الورش لمتابعة عقود الصيانة، وعمل حصر بالأجهزة الطبية وغير الطبية المعطلة، والتي تحتاج إلي صيانة ومتابعة شبكات وتانكات الأكسجين ومولدات الكهرباء بالمستشفيات، ومراجعة عقود الصيانة للمصاعد وتجديدها، وفقا للشروط المتفق عليها، 
وكذا مناقشة أهم المعوقات والسلبيات المأخوذة أثناء المرور على المستشفيات.

 

وأكد مكين خلال الاجتماع أنه لابد من الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة المؤسسات الصحية، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال تشكيل وتفعيل اللجان بالمستشفيات، وإنجاز العمل على أتم وجه للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.

IMG-20220308-WA0034

كما استمرت أعمال الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

 

وأوضح تقرير اللجنة، أنه تم المرور على الإعلانات بالشوارع والميادين بنطاق الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة بشارع فخر الدين خالد، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وفقا لاشتراطات لائحة الاعلانات المقررة، من خلال الحملات التي يتم تنفيذها بالفترة المسائية.

IMG-20220308-WA0031

وقد شارك في الحملة، ريهام الحلو نائب رئيس حي شرق المنصورة، ورشا أحمد مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة ومسئولي الإعلانات بالوحدة المحلية بالحي.


يذكر أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، لتطبيق اللائحة الجديدة لتنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وزارة الصحة الصحة المهنية إدارة التموين الورش اجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

البيت الأبيض: بايدن يعلن إجراءات إضافية ضد روسيا

تغيير ملعب مباراة المريخ من مصر لـ السودان؟ الأهلى يرد

الرياض أكبر شريك تجارى للقاهرة فى المنطقة بـ4.3 مليار دولار

الشركة المتحدة للتبغ تحصل على حق رخصة السجائر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يُفجّر منزلي أسيرين فلسطينيين غربي جنين