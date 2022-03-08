تقييم ومتابعة معايير السلامة والصحة المهنية للاجهزة الطبية بمستشفيات الدقهلية

عقد دكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمديري إدارة الورش وإدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة التموين الطبي والتعاقدات، وإدارة المستشفيات، بحضور دكتورة هبة الشريف مدير إدارة الطب العلاجي.



تناول الاجتماع مناقشة خطط الإدارات وأمر بتفعيل لجان تضم: «إدارة المستشفيات وإدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الورش لمتابعة عقود الصيانة، وعمل حصر بالأجهزة الطبية وغير الطبية المعطلة، والتي تحتاج إلي صيانة ومتابعة شبكات وتانكات الأكسجين ومولدات الكهرباء بالمستشفيات، ومراجعة عقود الصيانة للمصاعد وتجديدها، وفقا للشروط المتفق عليها،

وكذا مناقشة أهم المعوقات والسلبيات المأخوذة أثناء المرور على المستشفيات.

وأكد مكين خلال الاجتماع أنه لابد من الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة المؤسسات الصحية، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال تشكيل وتفعيل اللجان بالمستشفيات، وإنجاز العمل على أتم وجه للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.

كما استمرت أعمال الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأوضح تقرير اللجنة، أنه تم المرور على الإعلانات بالشوارع والميادين بنطاق الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة بشارع فخر الدين خالد، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وفقا لاشتراطات لائحة الاعلانات المقررة، من خلال الحملات التي يتم تنفيذها بالفترة المسائية.

وقد شارك في الحملة، ريهام الحلو نائب رئيس حي شرق المنصورة، ورشا أحمد مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة ومسئولي الإعلانات بالوحدة المحلية بالحي.



يذكر أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، لتطبيق اللائحة الجديدة لتنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.