الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: بوتين لن يحقق انتصارًا في أوكرانيا

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستكون عاجزة عن السيطرة على أوكرانيا برمتها، مؤكدًا أن بوتين لن "يحقق النصر أبدا" في هذه الحرب.

وأكد بايدن "قد تستمر روسيا في تحقيق التقدم بثمن مروع. لكن يتضح من الآن أن أوكرانيا لن تشكل أبدا انتصارا لبوتين. 

قد يتمكن بوتين من السيطرة على مدينة لكنه لن يتمكن من الاستيلاء على البلد" برمته.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن عن عدد من الإجراءات الإضافية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفق جدول زمني صادر عن البيت الأبيض.

وأضاف في بيان أورده الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض أن بايدن سيتلقى الموجز اليومي، وبعد اجتماع مغلق سيعلن عن الإجراءات الجديدة لمواصلة عقاب روسيا على حربها غير المبررة ضد أوكرانيا.

وتدخل اليوم الثلاثاء، العملية الروسية في أوكرانيا، يومها الثاني عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضًا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وكانت قناة (سي إن إن) الامريكية قد ذكرت، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي في وقت لاحق اليوم حظرًا على الواردات الروسية من النفط والغاز الطبيعي وواردات الفحم إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت القناة أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوة بشكل أحادي الجانب، دون حلفائها الأوروبيين، وذلك بسبب الاختلافات فيما بين الدول الأوروبية بخصوص فرض حظر على الطاقة الروسية.

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد مؤتمر جماعي عبر الفيديو، مع زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا لبحث التطورات في أوكرانيا، فيما تضغط واشنطن على حلفائها بشأن حظر نفط روسي محتمل.

الرئيس الأميركي جو بايدن أوكرانيا الحرب روسيا بوتين بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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