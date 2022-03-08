«ابني الغالي».. مبادرة جديدة للجنة خدمة المرأة بالمجمع المقدس

أطلقت لجنة خدمة المرأة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مبادرة جديدة بعنوان "ابني الغالي" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.

تأتي المبادرة بهدف مساعدة الأمهات على فهم طبيعة واحتياجات أبنائهن، والتغلب على تحديات التربية التي تواجههن في مختلف المراحل، وذلك من خلال لقاء أسبوعي اعتبارًا من الجمعة ١١ مارس الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع يُبَث عبر صفحة اللجنة على موقع فيسبوك.

وكانت أطلقت لجنة خدمة المرأة المنبثقة عن لجنة الأسرة بالمجمع المقدس،بداية العام الجاري مبادرة بعنوان “أميرتي”في إطار السعي لمزيد من التوعية للسيدات والفتيات ومساعدتهن على فهم أعمق لطبيعتهن بغية تقدمهن للأمام في حياتهن.