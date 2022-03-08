الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«ابني الغالي».. مبادرة جديدة للجنة خدمة المرأة بالمجمع المقدس

كنيسة
كنيسة

أطلقت لجنة خدمة المرأة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مبادرة جديدة بعنوان "ابني الغالي" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.
تأتي المبادرة بهدف مساعدة الأمهات على فهم طبيعة واحتياجات أبنائهن، والتغلب على تحديات التربية التي تواجههن في مختلف المراحل، وذلك من خلال لقاء أسبوعي اعتبارًا من الجمعة ١١ مارس الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع يُبَث عبر صفحة اللجنة على موقع فيسبوك.
وكانت أطلقت لجنة خدمة المرأة المنبثقة عن لجنة الأسرة بالمجمع المقدس،بداية العام الجاري مبادرة بعنوان “أميرتي”في إطار السعي لمزيد من التوعية للسيدات والفتيات ومساعدتهن على فهم أعمق لطبيعتهن بغية تقدمهن للأمام في حياتهن.

خدمة المرأة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ابني الغالي ة الاحتفال عيد الأم للمراة مساعدة الأمهات احتياجات أبنائهن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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