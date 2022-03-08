بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسى للمملكة.. تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

والتقى الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الأمير محمد بن سلمان رحب في مستهل المباحثات بزيارة الرئيس، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.

وفي سياق ذلك، تستعرض “الدستور” في تقريرها تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية.

الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر في العام 2016، نتج عنها تطوير آليات التعاون في اتفاقيات جديدة بين البلدين؛ ليرتفع عدد الاتفاقيات المبرمة لأكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول، شملت جميع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين.

زيارة خادم الحرمين أيضا أسفرت عن قيام مجلس التنسيق السعودي المصري الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بإبرام 17 اتفاقية، شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة، شملت اتفاقية لتطوير مستشفى "قصر العيني" بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء "غرب القاهرة" بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب توقيع 10 اتفاقيات تفاهم لتمويل مشروعات جديدة ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، من بينها تأسيس جامعة الملك سلمان الدولية، التي بدأت بالفعل في استقبال الدارسين للعام الدراسي 2021/2020، وإنشاء 13 تجمعًا زراعيًا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، وغيرهما من المشروعات التنموية.

وشهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمصر في مارس من العام 2018، التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية؛ بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار، وتسهيل التعاون في هذا المجال الحيوي، وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكل التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين.

واستمرت اللجنة السعودية المصرية المشتركة - التي يترأسها وزيرا التجارة في كلا البلدين - في العمل الدءُوب لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين على المستوى الحكومي، وتمكنت من إحداث طفرة كبيرة في ملفات التجارة البينية، والتعاون الصناعي، وما يرتبط به من تنسيق في ملف المواصفات والمقاييس، وكذا الجانب المالي والمصرفي، والتعاون الجمركي، فضلاً عن مجالات النقل والأمن، والبترول والتعدين والطاقة، بالإضافة للتعاون في مجالات النقل الجوي والموارد المائية والكهرباء والاتصالات.

ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحقق أرقامًا تصاعدية، كما حافظت المملكة على موقعها بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، وهو الأمر الذي حقق منافع مشتركة لكلا البلدين.

ويقوم الصندوق السعودي للتنمية منذ سنوات بتقديم منح وقروض لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة محافظات مصرية، كما يستقبل السوق السعودية سنويًا آلاف الأطنان من السلع الغذائية والزراعية والصناعية المصرية، فيما تستضيف المملكة أكبر جالية مصرية مقيمة خارج مصر تعمل في مختلف المجالات.

أما عن التجارة البترولية بين البلدين، فقد بلغت الواردات المصرية من منتجات النفط السعودية نحو 3.16 مليار دولار في عام 2019، مقابل نحو 3.15 مليار دولار في عام 2018، ولم تصدر مصر أيًا من هذه المنتجات خلال الفترة 2016-2019.

مثلت الصادرات المصرية عام 2019 إلى السعودية ما نسبته 1.8% من واردات المملكة من العالم، كما مثلت الواردات المصرية من المملكة ما نسبته 2.95% من صادرات المملكة غير البترولية إلى العالم. وجاء ترتيب مصر رقم 12 ضمن قائمة الدول المصدرة للمملكة العربية السعودية، كما جاء ترتيب مصر رقم 11 ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة من المملكة العربية السعودية.

وأهم الصادرات المصرية إلى السعودية خلال الفترة 2017 – 2019: شاشات التلفاز – البرتقال – البصل – الحديد والصلب – الأسلاك والكابلات – الأجبان – محضرات الطعام – مستحضرات التجميل (الشامبو ومعجون الأسنان خاصة) – الكاكاو ومحضراته – مصنوعات ورقية – الصابون ومحضرات الغسيل.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى كأكبر سوق خارجية مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديري 2018-2019، بقيمة 249 مليون دولار أمريكي، وبكمية 599 ألف طن.

ارتفعت الصادرات المصرية بشكل ملحوظ عام 2019 مقارنة بعام 2018؛ لتبلغ ما قيمته 2.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بما قيمته نحو 1.5 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغ نسبته نحو 59.5%.

وتتمثل أبرز واردات مصر من المملكة خلال الفترة 2017-2019 في منتجات تعتمد بالأساس على البترول كمدخل إنتاج كالبولي بروبلين والبولي إيثيلين، وكذا بعض الخامات الأخرى كالألومنيوم والحديد والصلب.