الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضانك عندنا: خالد سرحان يتصدر بوستر «فاتن أمل حربى» عبر watch it

خالد سرحان
خالد سرحان

كشفت منصة "watch it" عن البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل "فاتن أمل حربي" الذي يعرض حصريًا عليها ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022 عبر المنصة والتي رفعت شعار «رمضانك عندنا».

وظهر الفنان خالد سرحان، منفردًا على البوستر الذي نشرته منصة "watch it"، وذلك بملابس الشخصية التي سيجسدها من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي". 

فاتن أمل حربي 

ويحاول أبطال مسلسل "فاتن أمل حربي" سباق الزمن للعمل على الانتهاء من تصوير المسلسل الذى تنتجه "العدل جروب"؛ استعدادًا لخوض السباق الرمضاني لعام 2022، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "فاتن أمل حربي" يناقش قضية اجتماعية مهمة، وهي قوانين الحضانة ما بعد انفصال الزوجين، حيث تجد نيللي كريم أنها أمام قانون يجبرها على عدم الاحتفاظ بحضانة ابنها بعد الزواج من غير والده، فتسعى خلال الأحداث للحصول على حقها بالقانون أيضًا أو تحاول العمل على تغيير القانون في العمل.

فاتن امل حربى مسلسل فاتن امل حربي رمضان مسلسلات خالد سرحان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: بايدن يعلن إجراءات إضافية ضد روسيا

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

تغيير ملعب مباراة المريخ من مصر لـ السودان؟ الأهلى يرد

جهود مكثفة لضبط المتهمين بدهس طالبة فى مصر الجديدة

حبس مسجل خطر متهم بسرقة الدراجات النارية بالمطرية

بتخفيض يصل لـ30%.. أسعار السلع الأساسية فى منافذ التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يُفجّر منزلي أسيرين فلسطينيين غربي جنين