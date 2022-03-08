رمضانك عندنا: خالد سرحان يتصدر بوستر «فاتن أمل حربى» عبر watch it

كشفت منصة "watch it" عن البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل "فاتن أمل حربي" الذي يعرض حصريًا عليها ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022 عبر المنصة والتي رفعت شعار «رمضانك عندنا».

وظهر الفنان خالد سرحان، منفردًا على البوستر الذي نشرته منصة "watch it"، وذلك بملابس الشخصية التي سيجسدها من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي".

فاتن أمل حربي

ويحاول أبطال مسلسل "فاتن أمل حربي" سباق الزمن للعمل على الانتهاء من تصوير المسلسل الذى تنتجه "العدل جروب"؛ استعدادًا لخوض السباق الرمضاني لعام 2022، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "فاتن أمل حربي" يناقش قضية اجتماعية مهمة، وهي قوانين الحضانة ما بعد انفصال الزوجين، حيث تجد نيللي كريم أنها أمام قانون يجبرها على عدم الاحتفاظ بحضانة ابنها بعد الزواج من غير والده، فتسعى خلال الأحداث للحصول على حقها بالقانون أيضًا أو تحاول العمل على تغيير القانون في العمل.