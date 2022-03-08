جهود مكثفة لضبط المتهمين بدهس طالبة فى مصر الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها للقبض على المتهمين بدهس طالبة أثناء عبورها الطريق أسفل كوبري الميرغني بمصر الجديدة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري أسفل كوبري "الميرغني"، ووجود مصابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي المكان، وتبين إصابة "إسراء. أ"، طالبة جامعية بعدما صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها للطريق، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي لتلقيها العلاج اللازم، لكنها توفيت داخل المستشفى.