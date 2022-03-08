«كل سنة وانتى ست قوية».. فنانات وجهن رسائل للسيدات فى اليوم العالمى للمرأة

وجهت عدد من الفنانات رسائل إلى الفتيات والسيدات احتفالا باليوم العالمى للمرأة الموافق 8 مارس، فقد قالت منة فضالى فى منشور لها عبر صفحتها على الانستجرام: "كوني قوية، كوني الأجمل، كوني حنونة، يوم 8 مارس سعيد لكن".

وعلى طريقتها الخاصة احتفلت الفنانة صفية العمري، بحلول اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "تحية حب وتقدير للمرأة المصرية والعربية رمز المحبة والقوة والنضال.. كل عام وأنتن مزدهرات ومبدعات. تحية حب لكل نساء العالم".

واحتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، باليوم العالمى للمرأة، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "كل سنة و كل ست قوية و مثابرة وصامدة، كل سنة وكل ست محققة حلمها، كل سنة والمرأة رمز الحياة فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة، كل يوم وأنت القوة والطموح، كل يوم وأنت الأمل والنجاح، كل يوم وانتِ المعلمة، كل يوم وأنت الخير والحب، كل يوم وكل عام وأنت أجمل وأقوى".

جدير بالذكر أن 8 مارس يوافق يوما عالميا للمرأة، تحتفل به عدد من المؤسسات الداعمة للنساء، وهو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام ، وتقدير المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي الصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، والاحتفال جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس 1945.