الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«كل سنة وانتى ست قوية».. فنانات وجهن رسائل للسيدات فى اليوم العالمى للمرأة

اليوم العالمى للمرأة
اليوم العالمى للمرأة

وجهت عدد من الفنانات رسائل إلى الفتيات والسيدات احتفالا باليوم العالمى للمرأة الموافق 8 مارس، فقد قالت منة فضالى فى منشور لها عبر صفحتها على الانستجرام: "كوني قوية، كوني الأجمل، كوني حنونة، يوم 8 مارس سعيد لكن".

وعلى طريقتها الخاصة احتفلت الفنانة صفية العمري، بحلول اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "تحية حب وتقدير للمرأة المصرية والعربية رمز المحبة والقوة والنضال.. كل عام وأنتن مزدهرات ومبدعات. تحية حب لكل نساء العالم".

واحتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، باليوم العالمى للمرأة، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "كل سنة و كل ست قوية و مثابرة وصامدة، كل سنة وكل ست محققة حلمها، كل سنة والمرأة رمز الحياة فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة، كل يوم وأنت القوة والطموح، كل يوم وأنت الأمل والنجاح، كل يوم وانتِ المعلمة، كل يوم وأنت الخير والحب، كل يوم وكل عام وأنت أجمل وأقوى".

جدير بالذكر أن 8 مارس يوافق يوما عالميا للمرأة، تحتفل به عدد من المؤسسات الداعمة للنساء، وهو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام ، وتقدير المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي الصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، والاحتفال جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس 1945. 

شيرين عبد الوهاب المصرية اليوم العالمى صفية العمري الفنانة صفية العمري الفنانة شيرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: بايدن يعلن إجراءات إضافية ضد روسيا

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

تغيير ملعب مباراة المريخ من مصر لـ السودان؟ الأهلى يرد

جهود مكثفة لضبط المتهمين بدهس طالبة فى مصر الجديدة

بتخفيض يصل لـ30%.. أسعار السلع الأساسية فى منافذ التموين

التحقيق فى مقتل ربة منزل على يد زوجها بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يُفجّر منزلي أسيرين فلسطينيين غربي جنين