التحقيق فى مقتل ربة منزل على يد زوجها بالمنوفية

تباشر النيابة العامة بالمنوفية التحقيق في واقعة قيام شاب بقتل زوجته، بعد وصلة ضرب وتخلص من جثتها بمساعدة والدته وشقيقه، مستغلين عدم إقامة أسرة المجني عليها في المحافظة، محاولين الهروب من العدالة، بادعاء وفاتها طبيعيًا بالمنوفية.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من ، مأمور مركز أشمون، يفيد استقبال بلاغ من أسرة زوجة شابة مقيمة بدائرة المركز، بعدم العثور عليها في منزل الزوجية، وبسؤال حماتها أكدت لهم وفاتها طبيعيًا ودفنها، ما أصابهم بالصدمة، وطلبوا معرفة مكان دفنها، والإجراءات التي تمت وطريقة الوفاة، ولماذا لم يتم إبلاغهم بوفاتها لحضور الجنازة، وبعد شكهم في حديث حماتها، أبلغوا مركز الشرطة.

تم سماع أقوال أسرة المجني عليها، واتهامهم أفراد الأسرة بقتلها وإخفاء جثمانها، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استدعاء الزوج المتهم بقتل زوجته وأسرته، وبعد تضييق الخناق عليهم، أكدوا مقتلها بعد ضربها على يد زوجها، ومحاولة إسعافها، وتخلصوا منها في إحدى الترع، محاولين إخفاء جريمتهم، وادعاء وفاتها طبيعيًا أمام أسرتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار جهات التحقيق، واستخراج الجثمان عن طريق قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية، ونقلها إلى مقر الطب الشرعي في شبين الكوم، تحت تصرف جهات التحقيق، لبيان سبب الوفاة، وتم التحفظ على المتهمين لاستكمال التحقيقات.