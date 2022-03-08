سكرتير عام البحر الأحمر يناقش خطة إنشاء منطقة حرة بالغردقة

عقد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بديوان عام المحافظة، ناقش فيه إمكانيات إنشاء منطقة حرة بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور حسام جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي.

وأوضح البنداري، أن المشروع سيقام على مساحة 250 ألف متر، وبمساحة استثمار تبلغ 167 ألف متر بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتابع مناقشة الجهات المختصة بالمحافظة، في إمكانيات إقامة المنطقة من بنية تحتية وتزويدها بكافة التسهيلات، مشيرًا إلى أنه يتمثل العائد على المحافظة من إقامة منطقة حرة فى العديد من المزايا، مثل خلق مصادر للعملات الأجنبية، وتوفير فرص عمل، وتخفيف حدة البطالة، وجذب رأس المال العربي والأجنبى، واستخدام تكنولوجيا متطورة وتدريب العمالة الوطنية عليها، واكتساب مهاراتجديدة وتطوير الصناعة المحلية، وخلق روابط بين الاقتصاد المحلي، وصناعات المناطق الحرة، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى منالرسوم والإيجارات التي تدفعها المشروعات داخل المنطقة الحرة، وزيادة صادرات الدولة للخارج، وتخفيف الخلل في ميزان المدفوعات،والعمل على تنمية المناطق النائية أو الأقل تقدما، والتي لا يقبل رجال الأعمال على الاستثمار فيها.