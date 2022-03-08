مصرع عامل سقط داخل ماكينة تدوير البلاستيك فى القليوبية

لقى عامل مصرعه بعدما اختل توازنه وسقط داخل كسارة لإعادة تدوير البلاستيك بمنطقة أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وسؤال العاملين بالكسارة، ومعرفة ما إذا كانت مرخصة من عدمها.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بمصرع عامل داخل كسارة لإعادة تدوير البلاستيك بمنطقة أبوزعبل دائرة المركز، وذلك بعد أن اختل توازنه وسقط بها.

وجرى إخطار اللواء محمد عنانى، مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وتشكيل فريق بحثى، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام "م.م.أ" 30 سنة، عامل، مقيم قوص محافظة قنا، خلال قيامه بأعمال النظافة لكسارة البلاستيك لإعادة تدويره، اختل توازنه وسقط بها، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى سؤال شهود الواقعة من العاملين بالكسارة، والذين أكدوا تحريات رجال المباحث، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، وجرى استدعاء أهل المتوفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.