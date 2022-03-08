جنايات شبرا الخيمة تحيل أوراق تاجر خردة متهم بقتل بائع متجول إلى المفتى

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين رئيس المحكمة، بإحالة أوراق تاجر خردة لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى في إعدامه، لقتله بائع متجول بدائرة مركز شرطة قليوب، وحددت جلسة اليوم الثالث من شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18604 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة قليوب، والمقيدة برقم 4213 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "عمرو أ ف"، 28 سنة، تاجر خردة، قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه "تامر ز ز"، 39 سنة، بائع متجول، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سنجة"، وتربص له بالمكان الذى ايقن مروره منه، وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا في 25 سبتمبر لعام 2021، بشأن العثور على جثة "تامر ز ز"، بائع متجول، 39 سنة، مقيم كوم أشفين دائرة مركز شرطة قليوب، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحثى بقيادة مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، والذى تمكن من كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وجرى ضبط المتهم "عمرو أ ف"، 28 سنة، تاجر خردة، مقيم القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن ورد تقرير الطبيب الشرعى، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.