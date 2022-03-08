الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا ثيؤدوروس في تهنئته الرعوية بالصوم: تحلوا بالشجاعة

ثيؤدوروس الثاني
ثيؤدوروس الثاني

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الارثوذكس اطلق رسالته الرعوية بمناسبة بدء الصوم الأربعيني المقدس.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن نص الرسالة جاء كالآتي: 

“رؤساء الكهنة، إخوتي وأولادي.. من كينشاسا حيث أنا، أقدم وأتمنى لكم من أعماق قلبي أربعين مقدسة طيبة ومباركة، مع بركة المسيح لعملكم، تحلوا بالشجاعة في نضالكم.. أيها الرب إلهنا ارحمنا بحسب عظيم رحمتك، مع الأمنيات الأبوية والبركات البطريركية والمحبة”.
 

ثيودروس الأنبا ثيؤدوروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس البابا ثيؤدوروس البابا ثيؤدوروس الثاني البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الاسكندرية

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