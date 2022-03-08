غدا.. النطق بالحكم فى مقتل سيدة على يد زوجها ودفنها بمقابر الصدقة ببنها

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار ثروت عامر، مد أجل قضية مقتل ربة منزل على يد زوجها ببنها للغد.

والوقضية متهم "ر. س. ب"، 25 سنة، تاجر ومقاول، لقيامه بقتل زوجته "م. ف. ا"، ودفنها سرا ليلا بمقابر الصدقة بمنطقة الشموت بدائرة قسم شرطة أول بنها، بمعاونة شقيقه وصديقه فى محاولة لإخفاء معالم جريمته، وذلك في القضية رقم 1520 لسنة 2021 جنايات قسم أول بنها، والمقيدة برقم 2447 لسنة 2021 كلى شمال بنها.

كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة سيدة عشرينية، بمقابر الصدقة بمنطقة الشموت ببنها بمحافظة القليوبية.

- نتائج التحريات

وكشفت تحريات رجال البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، تفاصيل واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها تاجر الخضار بمنطقة عزبة السوق دائرة قسم أول بنها، حيث أكدت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى 9 قضايا "سرقة بالإكراه، ومشاجرة، وتبديد، وهروب من المراقبة".

وأوضحت التحريات أن المتهم تعدى بالضرب على زوجته بعد نشوب مشادة كلامية بسبب شكه فى سلوكها تطورت لمشاجرة، قام على إثرها بضربها على رأسها مستخدما عصا خشبية، مما نتج عنه وفاتها نتيجة الإصابة.

وتابعت التحريات أنه بعد أن أيقن المتهم بوفاتها استعان بكل من "م س ب"، شقيقه، عامل بورشة كاوتش، وصديقه "ح.إ.ح"، 30 سنة، تاجر فاكهة، ومقيمين ذات العنوان، وقاموا بوضع الجثة داخل كيس بلاستيكى ونقلها بمركبة تروسيكل خاصة بالأخير وإلقائها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت.