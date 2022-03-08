الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين بورسعيد يضبط 10 أطنان دقيق 72% تم تخزينه بهدف التربح

ارشيفيه
ارشيفيه

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، خلال الـ 48 ساعة الماضية حملات مكبرة، استهدفت المخابز السياحية والأسواق التجارية، وذلك بهدف مراقبة الأسعار، ومواجهة ظاهرة احتكار السلع الغذائية، وذلك تنفيذًا لتعليمات ناصر ثابت وكيل الوزارة ببورسعيد.

وقاد محمد عوض وكيل مديرية التموين ببورسعيد حملة مكبرة استهدفت ضبط المخازن الغير معلن عنها والتي يتم استخدامها من عدد من التجار لتخزين السلع بهدف انتظار زيادة الأسعار، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ووجهت مديرية ومباحث تموين بورسعيد ضربة قوية لمحتكري الدقيق الذي يستخدم في العيش الفينو والسياحي  ، وتمكنت من إحباط محاولة أحد التجار في إحتكار الدقيق لرفع سعره، والذي يؤثر علي المستهلك النهائي ويسبب زيادة سعر الرغيف، ويحمل المواطنين أعباء مالية كبيرة.

تمكنت الحملة من إسقاط تاجر بـ 10 طن دقيق 72 بالمائة قام بوضعهم داخل مخزن بهدف الاحتكار لزيادة السعر، وتحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلًا قرب قدوم شهر رمضان لرفع الأسعار على المواطنين، والتسبب في قلة الكميات المتواجدة بالسوق من الدقيق.

الإجراءات القانونية

علي الفور قامت الحملة بمصادرة الـ 10 طن من الدقيق المضبوط، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وعرض المحضر علي النيابة العامة لتتولي بدورها التحقيق في الواقعة.

وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أن النيابة العامة تباشر التحقيق في عدد من المحاضر التي تم تحريرها خلال الأيام الماضية، والتي تواجه محاولات بعض التجار  لاحداث أزمة في المجتمع، وزيادة الأسعار على المواطنين.

وأشار محمد عوض وكيل المديرية الي أن مديرية التموين بالتعاون مع المباحث، تعمل علي مدار الـ 24 ساعة من أجل حماية المستهلك النهائي، والوقوف أمام محاولات رفع الأسعار، مشددًا علي ضرورة تعاون المواطنين بسرعة الإبلاغ عن جشع التجار ورفع الأسعار لاتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة وزارة التموين شهر رمضان ضبط عرض اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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