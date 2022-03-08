افتتاح فرع البنك الزراعى المطور بحى الشرق فى بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم الثلاثاء، فرع البنك الزراعي المطور بحي الشرق، وذلك بعد أن تم تطوير البنك ضمن خطة تطوير المؤسسات البنكية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد محافظ بورسعيد بأعمال تطوير البنك، موجها الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على زيارته للمحافظة، والاستجابة لطلب المحافظ بشأن إنشاء فرع للبنك الزراعي المصري بمنطقة سهل الطينة للتيسير على المزارعين، وتفقد المحافظ ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري. أقسام الفرع واستمعا إلى شرح حول آلية العمل به والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.

وأكد المحافظ أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعات المختلفة، ودور البنك الزراعي في تقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل (المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا)، ويهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.

ويعمل البنك الزراعي المصري بشكل دائم على تطوير أدائه وتنويع الخدمات الحالية واستحداث خدمات جديدة ليتواكب مع متطلبات المراحل المتتالية وتقديم الخدمات المالية والتمويلية وغيرها من أنشطة التي تناسب كافة العملاء في الريف والحضر كذلك تقديم الدعم للقطاع الزراعي في شتى مجالاته للوصول للاكتفاء من الغذاء.

وفي شأن آخر أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كافة المجالات، ووجه المحافظ رؤساء الأحياءو مدينة بورفؤاد باستمرار مواصلة الحملات الخاصة بإزالة الاشغالات والمخالفات ، وإعداد تقارير أسبوعية تتضمن مستجدات العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددا على منع تواجد الإشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التهاون مع المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير أعمال منظومة النظافة وإزالة الإشغالات بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

واستعرض المحافظ مع رؤساء الأحياء، الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المشروعات الجارية، موجها بسرعة إنجاز الأعمال وتطوير مستوى العمل والأداء، كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، لافتا لأهمية التواجد الميداني في كافة الأحياء، والعمل وفق خطة لإنهاء الإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري.