الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنة لربة منزل متهمة بتزوير وثيقة زواج في شبرا الخيمة

تزوير
تزوير

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، بالسجن سنة مع الشغل لربة منزل للتزوير في محرر رسمي.

وتضمن أمر الاحالة الخاص بالقضية رقم 18616 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة قليوب، والمقيدة برقم 3955 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "سحر.ع.م"، 20 سنة، ربة منزل قامت في 7 يونيو العام الماضي بالاشتراك مع اخر انقضت الدعوي الجنائية قبله لوفاته، والمساعدة مع موظف عام حسن النية "مأذون شرعي" بارتكاب تزوير في محرر رسمي وثيقة الزواج.

وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها حال تحريرها من المختص بوظيفته بأن اقرت ووالدها المتوفي امامه بخلوها من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة في حين أنها حامل مع علمهما بذلك، فحرر المأذون عقد الزواج علي هذا الاساس ووقع المتهم المتوفي علي وثيقة الزواج بصفته وكيلا عنها وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

محرر رسمي شبرا الخيمة السجن تزوير أمر الاحالة الخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

تغيير ملعب مباراة المريخ من مصر لـ السودان؟ الأهلى يرد

الحكومة تنفى عودة نظام امتحانات الثانوية العامة الورقى

«الصحة»: فحص 23 مليون سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

«انخفاض في الحرارة وأمطار».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

مديرية الطرق والأحياء تواصلان ترميم الشوارع المتهالكة وإعادة الشئ لأصله بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار في موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟