الحبس سنة لربة منزل متهمة بتزوير وثيقة زواج في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، بالسجن سنة مع الشغل لربة منزل للتزوير في محرر رسمي.

وتضمن أمر الاحالة الخاص بالقضية رقم 18616 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة قليوب، والمقيدة برقم 3955 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "سحر.ع.م"، 20 سنة، ربة منزل قامت في 7 يونيو العام الماضي بالاشتراك مع اخر انقضت الدعوي الجنائية قبله لوفاته، والمساعدة مع موظف عام حسن النية "مأذون شرعي" بارتكاب تزوير في محرر رسمي وثيقة الزواج.

وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها حال تحريرها من المختص بوظيفته بأن اقرت ووالدها المتوفي امامه بخلوها من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة في حين أنها حامل مع علمهما بذلك، فحرر المأذون عقد الزواج علي هذا الاساس ووقع المتهم المتوفي علي وثيقة الزواج بصفته وكيلا عنها وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.