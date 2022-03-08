الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع بقضية بسنت خالد ضحية الابتزاز

بسنت
بسنت

استمعت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامي بريك، لأقوال الطبيبة الشرعية والعميد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، والرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز كفر الزيات، بناء على طلب دفاع المتهمين الـ5 في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني.

ووجه دفاع أحد المتهمين في القضية بعض الأسئلة للطبيبة الشرعية وأجابت عليها وفقاً لما ورد بالتقرير، كما وجه دفاع المتهم أسئلة لضباط المباحث مجريا الضبط والتحريات وأيدا ما جاء في أقوالهما في تحقيقات النيابة العامة.

كما استمعت المحكمة إلي الباحث الاجتماعي لسماع أقواله فيما ورد بالبحث الاجتماعي الذي أجراه في القضية.

وكان النائب العام قد أصدر قراره في القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفر الزيات، بإحالة 5 متهمين من بينهم متهم هارب، إلى المحاكمة الجنائية، وهم “أ. م” 17 سنة - طالب، و"م . ض - 21 سنة -عامل"، و"و.ى - 20 سنة- طالب" و"ع . م- 19 سنة- عامل" و"ع . م- 16 سنة - طالب".

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية، ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.

كما شمل القرار اعتداء المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الفتاة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية، والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات، وإساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

جنايات طنطا قضية بسنت خالد الابتزاز الالكتروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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