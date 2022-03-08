الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

300 منحة دراسية من «التعليم العالي» لأوائل خريجي الجامعات لدراسة الماجستير 

البحث العلمي
البحث العلمي

300 منحة دراسية تقدمها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لأوائل الخريجين من الجامعات المصرية لدراسة الماجستير من خلال برنامج “منح علماء الجيل القادم” التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال هذا العام بتكلفة تبلغ 66 مليون جنيه.

وتشمل المنحة مكافأة شهرية لمدة 30 شهر قيمتها أربع آلاف جنيهًا شهريًا و100 ألف جنيه بحد أقصى؛ بهدف تغطية نفقات البحث وشراء الكيماويات والمواد اللازمة للبحث والتحاليل والاستبيانات، ورسوم التسجيل في الجامعات الحكومية، والتدريب في الداخل أو الخارج لمدة قصيرة بضمانات وموافقات مُسبقة من الأكاديمية، وكذلك حضور مؤتمرات دولية، وتكاليف نشر أبحاث فى مجلات مرموقة Q1  ،Q2.

ومؤشر البحث العلمى الشهري،هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

البحث العلمى التعليم العالي منحة دراسة

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وائل لطفي

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