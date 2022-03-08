الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة 3 شباب بانقلاب دراجة بخارية ببني سويف

انقلاب دراجة
انقلاب دراجة

تباشر النيابة العامة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، التحقيق في إصابة 3 شباب بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر حادث مروري ناتج عن انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري كورنيش النيل.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب دراجة نارية أمام نادي المهندسين بمدينة بني سويف، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث وهم: عبد الرحمن محمد حسن، 16 سنة، مقيم قرية باروط، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، وعبد الله وليد عبد الله، 16 سنة، مقيم قرية باروط، مصاب سحجات وكدمات بالجسم، وعمر مصطفى عباس، 16 سنة، مقيم قرية باروط، مصاب سحجات وكدمات بالجسم.

تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وفحص المصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي وإجراء الإشاعات اللازمة.

النيابة العامة في بني سويف حجات وكدمات اصابة التحقيق كورنيش النيل الطريق الدائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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