الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكراني: لم نعد مهتمين بالانضمام لـ«الناتو» الذي يخشى مواجهة روسيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي:"لم نعد مهتمين بالانضمام للناتو الذي يخشى مواجهة روسيا"، بحسب ما نقلته فضائية “العربية” في خبر عاجل.

 وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أنه مقتنع بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قادر على فعل المزيد لوقف الحرب، مشددًا على ضرورة دعم بلاده في كفاحها من أجل الحرية، ليس فقط بالكلمات وإنما باتخاذ خطوات مباشرة.
ولفت زيلينسكي  في تصريحات صحفية لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى أن الشعب الأوكراني سيتصدى للقوات الروسية مهما استغرق ذلك من وقت، مشيدًا بشجاعة المواطنين الأوكرانيين وبسالتهم في الدفاع عن بلدهم.
وأضاف أن المشكلة تتمثل في التفوق العددي لروسيا في القوات والمعدات، إلا أنه أكد أنه على يقين بقدرة أوكرانيا على الانتصار في نهاية المطاف.
وحذر الرئيس الأوكراني من أن روسيا الآن في أوكرانيا وغدا ستكون في ليتوانيا ثم بولندا ثم ألمانيا، لذا فان الأمر خطير، مشيرًا إلى أنه طالب بايدن بضرورة تأمين المجال الجوي عبر فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لوقف القصف ومنع تحليق المقاتلات والطائرات الهليكوبتر الروسية، وذلك لحماية أرواح المواطنين الأوكرانيين.
وحول العروض التي تلقاها للخروج من البلاد، قال:"نعم تلقيت العديد من العروض بعد ورود تقارير تفيد بوجود مخطط لاغتيالي أنا وأسرتي، لكنني رفضت لأنني مواطن بهذه البلد والرئيس المنتخب".
ووجه الرئيس الأوكراني حديثه للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلا:"أنت قادر على إنهاء الحرب التي بدأتها، وحتى لو أنك غير مقتنع أنك من بدأها فأنت تعلم أنك قادر على إنهائها".

كما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمحاسبة كل شخص قتل مدنيين في بلاده خلال العملية الروسية في أوكرانيا.

وووقع الرئيس الأوكراني، اليوم، مرسومًا باستدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد.

 

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الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعضاء الناتو أمين عام حلف الناتو موسكو

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