الكشف وتوفير العلاج لـ1650 مواطناُ في قافلة ببني سويف ضمن «حياة كريمة»

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

قافلة ببني سويف

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية معجون مركز سمسطا، مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات الباطنة، الأطفال، صدر الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1651 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لـ100 مواطنًا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا السعار وأنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 109 مواطنًا.

وأشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

