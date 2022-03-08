الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ1650 مواطناُ في قافلة ببني سويف ضمن «حياة كريمة»

قافلة ببني سويف
قافلة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

aed90b0b-99a6-4832-bd28-b4126ca28a2e
قافلة ببني سويف

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة". 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية معجون مركز سمسطا، مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات الباطنة، الأطفال، صدر الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على  1651 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان.

كما تضمنت  القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لـ100 مواطنًا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا السعار وأنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 109 مواطنًا. 

وأشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.
 

a30c89bf-d58a-4c00-8417-15eab9b73063
قافلة ببني سويف
بني سويف مستشفيات وكيل وزارة الصحة حياة كريمه الرعاية الصحية المناطق الأكثر احتياجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«انخفاض في الحرارة وأمطار».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 8-3-2022

«السكة الحديد»: بشتيل محطة نهائية وتوفير وسائل نقل للركاب حتى «رمسيس»

«السياحة» تطلق رحلات توعوية وندوات تعريفية لتنشيط السياحة الداخلية

«بيزنس ستاندرد»: بنجلاديش تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

تحرك برلمانى حول إصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجى كلية العلوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران