الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«يجمع الخردة لبيعها».. طلب التحريات في مصرع طفل سقط بترعة بالدقهلية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الدقهلية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة طفل سقط في ترعة خلال جمعه الخردة والمواد البلاستيكية لبيعها بجوارها، وتسليم الجثة لذويه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروة يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة نبروه بغرق طفل يعمل علي جمع الخردة بترعة نشا المارة بالمدينة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وجري استخراج جثمان المتوفي، وبالفحص تبين ان الجثة لطفل يدعي "و. إ. ع. ح"، 16عامًا، ومقيم قرية تيرة التابعة للمركز.
وأكد عدد من شهود الواقعة أن المتوفي يعمل في جمع الخردة، وأثناء مروره وجد عدد من الزجاجات البلاستيكية المتجمعة أعلي سطح الترعة نظرا لتراكم كميات كبيرة من القمامة مما دفعه للنزول وأثناء قيامه بجمعها سقط في المياة غريقًا.

وجري استخراج الجثمان ونقله الي مشرحة مستشفى نبروة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي باشرت التحقيقات.

النيابة العامة في الدقهلية الخردة المواد البلاستيكية تحريات المباحث الجثه مدير أمن الدقهلية مدينة نبروه

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وائل لطفي

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