الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة المنازل في الدقهلية: «بيكسروا الباب»

حبس متهم
حبس متهم

تباشر النيابة العامة في الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بسرقة المنازل عن طريق كسر الأبواب، والتسلل إليها وسرقة الأجهزة الكهربائية والأموال والمجوهرات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" متخذين من دائرة قسم شرطة جمصة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 17 واقعة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات والأدوات المستخدمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في الدقهلية كسر الأبواب التحقيقات المتهمين حبس المجوهرات الاجهزة الكهربائية

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وائل لطفي

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