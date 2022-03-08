الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إلقاء عامل زوجته وأبنائه من الطابق الأول بقنا

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الثلاثاء، بالاستعلام عن الحالة الصحية لربة منزل وأطفالها الخمسة، ألقاهم زوجها من الطابق الأول بسبب تعاطيه المخدرات بقرية دندرة بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة «أسماء. ط»، 35 عاما، بجرح بفروة الرأس، «حبيبة. ح»،16 عاما، بسحجات وكدمات، «حبيبة. ح»، 12عاما، بحالة إغماء، «حسين»، 10 أعوام ، بكسر في الذراع الأيمن، وحنين 8 أعوام، بنزيف في المخ ومصطفى. ح، عامان بسحجات وكدمات.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم فى الواقعة الزوج الذى ألقى بزوجته وأطفاله الخمسة، من الدور الأول من المنزل، تحت تأثير المخدر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات. 

قرية دندرة المخدرات الطابق الأول قنا النيابة العامة في قنا اطفال

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وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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