الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات على أولوية المرور.. الاستعلام عن سائق أصيب بطلق ناري بسوهاج

طلقة نارية
طلقة نارية

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق أصيب بطلق ناري بسبب خلافات على أولوية المرور مع آخر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة سائق بطلق ناري خرطوش، وتم نقله للمستشفى عقب تعدي عامل عليه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علي العماري رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقي زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، وصول «ناصر. ج»، 44 سنة، سائق، إلى مستشفى جرجا العام مصابًا بالوجه.

وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي مصاباً برش خرطوش، وبسؤاله اتهم "سمير. ع. ع" 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما أدى لحدوث إصابته المشار إليها، بسبب خلافات علي أولوية المرور بالطريق.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة بندقية خرطوش، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
 

تحريات المباحث طلق ناري سائق الحالة الصحية الاستعلام أولوية المرور مستشفى مستشفى جرجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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