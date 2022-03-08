الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الخولي» يقدم طلب إحاطة بشأن تسوية أوضاع الطلاب العائدين من أوكرانيا

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

تقدم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن تسوية أوضاع الطلاب العائدين من أوكرانيا. 

وشدد الخولي في طلب الإحاطة الموجه إلى كل من وزير التعليم العالي، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، على ضرورة تسوية أوضاع الطلاب العائدين من أوكرانيا، موضحا إن حوالي ٣٢٢٠ طالبًا مصريًا، يواجهون مستقبلًا مجهول حول كيفية استكمال دراستهم الجامعية، وذلك فى ظل التطورات الراهنة في أوكرانيا مما يشكل صعوبة العودة إلى الجامعات مرة أخرى. 

وقال الخولي، إن “الوضع معقد لعدد كبير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية تُفيد بأنهم مقيدين في جامعات أوكرانيا”. كما أنه لا توجد معالجة واضحة لمصير دراستهم، خاصة أن هناك احتمالية بعدم القدرة على استكمال الدراسة عبر الإنترنت بسبب الوضع الجاري فى أوكرانيا، كذلك فإن هناك حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان الحل هو اللجوء إلى معادلة الشهادات الجامعية أم أن عليهم استكمال الدراسة فى جامعات مصرية.

وأشار  إلى أن العديد من الطلاب لن يتمكنوا من استكمال نفس مجالاتهم الدراسية حيث أن مجموعهم الدراسي أثناء الثانوية العامة لا يتسق مع قواعد وضوابط مكتب التنسيق التي أقرها.واختتم الخولي بمطالبة وزارتي التعليم العالي، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بسرعة التنسيق العاجل فيما بينهم لوضع استراتيجية حاسمة لمصير هؤلاء الطلاب، ووضع كافة الحلول التي من شأنها الحرص على مصلحتهم. 

وشدد الخولي على ضرورة العمل على وضع رؤية شاملة لمصير طلاب المصريين في الخارج في حالة حدوث حروب، انتشار الأوبئة، وخلافه. 

ومن المقرر أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع.

مجلس النواب التعليم العالي وزيرة الهجرة وزير التعليم العالي الثانوية العامة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المصريين في الخارج

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