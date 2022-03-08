الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع الروسية» تعلن بدء سريان وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها نقلته قناة العربية عن  فتح ممرات إنسانية من كييف و4 مدن أخرى، مؤكدة بدء سريان وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية اعتبارا من الـ 0700 بتوقيت جرينتش.

يأتي هذا فيما جددت الولايات المتحدة دعمها المستمر لأوكرانيا وإدانة الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، وذلك بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.
وناقش الجانبان، بحسب البيان "الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب التي اختارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و وجدد بلينكن "تضامن الولايات المتحدة الثابت مع الشعب الأوكراني الشجاع في مقاومة الهجمات الروسية المتعمدة وغير المبررة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا:"إننا قمنا بما تعهدنا به منذ أشهر، وهو تعزيز الأجنجة الشرقية للناتو كما أننا مستمرون في القيام بذلك من خلال نشر قوات إضافية من بينها قوات أمريكية في ليتوانيا ومقاتلات إف - 35 ومعدات مختلفة تم نشرها هنا وفي دول أخرى في منطقة البلطيق".

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية من كييف بدء سريان وقف إطلاق النار روسيا ​أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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