الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مات حزنا».. وفاة أب عقب سماع خبر مصرع ابنه في حادث بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

خيم الحزن على أهالى قرية "العتامنة" التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج عندما مات أب في العقد الخامس من عمره كمدا وحزنا،  على فراق ابنه الذى لم يدر بذهنه يوما أنه سيلقى ربه قبله وإنما كان يعتبره سندا لأسرته من بعده ، لكن فى خبر صادم وقع على مسامع الأب كالصاعقة "ابنك مات ياحج فى حادث موتوسيكل والجثة في مشرحة المستشفى".

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طما في شمال محافظة سوهاج، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى طما المركزى بوفاة  رجل أعمال يبلغ من العمر 52 عامًا، وذلك بعد أن تلقى نبأ وفاة نجله الذي يدعى "ع" ويبلغ من العمر 20 عامًا في حادث مروع، حيث وقع مغشيًا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

وخيم الحزن على أهالي قرية العتامنة شمال محافظة سوهاج حزنا على وفاة أحد رجال الأعمال وابنه الذى شهد لهم الجميع بالأخلاق وحسن السمعة وحب الخير للناس مع حالة من الصدمة والحسرة بين أهالي قرية العتامنة التابعة لمركز طما في شمال محافظة سوهاج، وذلك بسبب حزنهم على وفاة اثنين من أهالي القرية خلال ساعات قليلة ومعدودة.

وشيع الأهالى جثماني الأب ونجله من قرية العتامنة في محافظة سوهاج، إلى مثواهما الأخير في مقابر العائلة.

مصر موت وفاة محافظة سوهاج مصرع مستشفى الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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