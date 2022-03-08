الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون ينصح المتطوعين الأمريكيين الراغبين فى القتال بأوكرانيا بعدم الذهاب إليها

البنتاجون
البنتاجون

قال البنتاجون إنه لا يعلم العدد الدقيق للأمريكيين الذين يريدون التوجه إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية كمتطوعين، لكنه نصح مواطني الولايات المتحدة بعدم فعل ذلك.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين: "لا يوجد لي تقييم لعدد الأمريكيين، الذين قد يرغبون في التوجه إلى هناك كمتطوعين. لا نزال نعتقد أن أوكرانيا ليست مكانا آمنا بالنسبة إلى الأمريكيين وندعوهم إلى عدم الذهاب إلى هناك".

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن بدء تشكيل ما يسمى بـ"الفيلق الدولي" للقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن بلاده سجلت 20 ألف طلب من المتطوعين من 52 دولة في العالم، بينما أفادت بعض التقارير غير المؤكدة أن ثمة 3 آلاف أمريكي يرغبون في مساعدة القوات الأوكرانية على محاربة روسيا.

 

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وائل لطفي

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